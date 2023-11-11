قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، السبت، إنه إذا أرادت الولايات المتحدة وقف الهجمات ضدها فعليها وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، التي دخلت يومها السادس والثلاثين.