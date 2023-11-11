وقال في كلمة خلال قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية في الرياض إن القدس "خط أحمر بالنسبة للمسلمين".

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل تحاول الانتقام لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء و"لا يمكننا قبول ذلك".

وأكد أنه يجب أن نبذل الجهود لمحاسبة إسرائيل على جرائمها الإنسانية وبدء التحقيق اللازم.

وانطلقت، السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.