ولدى افتتاحه القمة المشتركة، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الرفض القاطع للحرب الشعواء في غزة.

وقال ولي العهد السعودي:

نطالب بوقف لإطلاق النار وبإدخال المساعدات.

سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين.

ندعو إلى إنهاء الحصار على غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء في غزة.



أبرز ما جاء في كلمة المفوض العام لوكالة لوكالة "الأونروا":

نرفض تهجير أهل غزة ونشهد قتلاً ممنهجًا للفلسطينيين بالقطاع والضفة الغربية.

هناك نقص شديد في المواد الطبية وأهل غزة يشعرون أن الجميع تخلوا عنهم.

100 زميل قضوا بقطاع غزة وأكثر من 10 آلاف شخص قضوا معظمهم نساء وأطفال.

الوضع كارثي وصادم في غزة وكل شيء يشارف على النفاد من غذاء ودواء ووقود.

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط:

رغم المواقف المشينة الصادمة لبعض الدول، يمر العالم بصحوة نتيجة المجازر.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه:

إسرائيل دولة احتلال وعليها الوفاء بالتزاماتها على هذا الأساس.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس:

نحن أصحاب الأرض والقدس وعلم فلسطين سيبقى يوحّدنا والاحتلال مآله الزوال.

الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة تخطت كل الحدود الحمراء.

إسرائيل تتحمل المسوؤلية كاملة عن قتل وإصابة كل فلسطيني.

الضفة الغربية والقدس تواجهان أيضا اعتداءات يومية.

نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته كاملة لوقف الحرب على شعبنا.

سنلاحق مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية والولايات المتحدة تتحمل الفشل في التوصل لحل.

لا أصدّق أن هذه الحرب الوحشية تحدث على مسمع من العالم وندعو لوقف حرب الإبادة.

نريد حلاًّ للقضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية بضمانات دولية وجدول قابل للتنفيذ.

نطالب بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ونريد حماية دولية لشعبنا.

نريد حلاًّ للقضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية بضمانات دولية وجدول قابل للتنفيذ.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:

نطالب بالتوصل لصيغة لحل الصراع بناء على حل الدولتين.

يعاني أهل غزة من ممارسات غير إنسانية.

لا يمكن تبرر الحرب بغزة بالدفاع عن النفس.

يجب إجراء تحقيق دولي الانتهاكات.

مصر حذرت مرارا من تداعيات السياسات الأحادية.

سياسات العقاب الجماعي لأهل غزة من قتل وحصار وتهجير غير مقبولة ويجب وقفها فورا.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

باتت الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة مع الاستهدافات الوحشية بحق المدنيين.

لا يمكن تفهّم حالة الجنون الإسرائيلية تحت أي ذريعة.

إسرائيل تحاول الانتقام لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء ولا يمكننا قبول ذلك.

إسرائيل تحاول فرض إجرءات الأمر الواقع على القدس ونقول دائما إن القدس خط أحمر.

يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبحث في موضوع أسلحة إسرائيل النووية.

جب أن نبذل الجهود لمحاسبة إسرائيل على جرائمها الإنسانية وبدء التحقيق اللازم.

الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو:

إسرائيل تقتل المدنيين وتفرض عقابات جماعيا على غزة.

يجيب إيجاد طريقة لإجبار إسرائيل على وقف النار في قطاع غزة.

نطالب بلجان تحقيق دولية في قطاع غزة.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: