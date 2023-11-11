ونقلت رويترز عن المتحدث قوله "لا نزال نرى عدة آلاف في باحة (مستشفى الشفاء) التي يجري إخلاؤها. لقد رأينا أيضا أشخاصا يتم إجلاؤهم من داخل المستشفى. لا أستطيع إعطاء أرقام محددة حاليا".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن العمليات في مجمع المستشفى توقفت يومم السبت بعد نفاد الوقود تماما".

وأضاف القدرة "نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسمالحضانة حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد".

ومن رام الله أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الموت المحتم مصير المرضى بمشافي غزة، محملة إسرائيل والمجمتع الدولي المسؤولية.

ونوهت بأن 20 من أصل 30 مستشفى في غزة توقفت بصورة كاملة.