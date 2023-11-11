ويبدأ الفيديو برصد جنود إسرائيليين يشيدون تحصينات داخل المنزل في بيت لاهيا، وذلك قبل أن يطلق عناصر حماس صاروخا تجاه هؤلاء الجنود.

ويظهر الفيديو بعد ذلك عناصر حماس، وهم يطلقون نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الجنود في المكان.

ولم يذكر الفيديو تاريخ الهجوم.

وبيت لاهيا إحدى نقاط الاشتباكات الساخنة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

ويعتمد مقاتلو حماس تكتيك الاقتراب من القوات الإسرائيلية وأحيانا إلى مسافة صفر، ثم يطلقون الصواريخ المضادة للدروع والأفراد، بغية زيادة فعالية هذه الصواريخ.

وتظهر الأرقام الرسمية الإسرائيلية مقتل 38 جنديا منذ بداية الهجوم البري و354 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.