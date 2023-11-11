ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما "استهداف قاعدة حرير الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية بطائرة مسيرة مسلحة مما أصاب البنية التحتية بأضرار".

ويوم الخميس، تعرضت القاعدة لهجوم بمسيرتين مفخختين. وذكرت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق في بيان أن طائرتين بدون طيار مفخختين هاجمتا قاعدة الحرير التابعة لمدينة أربيل عاصمة الإقليم ليل الأربعاء- الخميس.

وأضاف البيان عبر "فيسبوك" أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات ولم يحدث أضرارا.