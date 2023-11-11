ولم تذكر الشبكة اسم المصدرين في الكونغرس الأميركي، لكنها أكدت أنهما على اطلاع على الاتهامات الإسرائيلية بحق مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

ويتعارض حديث المصدرين مع تأييد إدارة الرئيس جو بايدن لما تقوله إسرائيل بشأن وجود مركز قيادة حماس أسفل مستشفى الشفاء، وهو ما نفته الحركة مرارا.

وقال مسؤول في إدارة بايدن إنه "لا يوجد هناك سبب للشك" فيما تقوله إسرائيل بشأن مستشفى الشفاء.

وذكر مسؤولون سابقون في الاستخبارات الأميركية أن الولايات المتحدة مالت نحو الاعتماد المعلومات عن الفصائل الفلسطينية في غزة على الاستخبارات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤولون استخباريون أميركيون أن الاعتماد المفرط على إسرائيل بشأن المعلومات الاستخبارية كان له عواقب وخيمة، وفق صحيفة "ووال ستريت جورنال".

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