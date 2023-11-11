وقال الجيش السوداني، في بيان صحفي، إن قوات الدعم السريع دمرت جسر شمبات الرابط بين مدينتي أمدرمان وبحري.

وأشار الجيش السوداني، إلى أنها "جريمة جديدة تضاف لسجلها تجاه الوطن والمواطن، في إطار مشروعها التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحية، ونتيجة لتقدم قواتنا في الميدان خاصة في محور امدرمان".

من جهتها، قالت قوات الدعم السريع، في بيان، إن تدمير جسر شمبات "يأتي ‏استمراراً لمخطط تدمير البنى التحتية الحيوية".

واتهم بيان الدعم السريع، الجيش و"من وصفهم بفلول المؤتمر الوطني بتدمير جسر شمبات الرابط بين مدينتي أمدرمان وبحري، صباح اليوم".

وأضاف بيان الدعم السريع "لقد ظلت أبواق النظام البائد المتطرفة تطالب قائد المليشيا البرهان بتدمير جسر شمبات باستمرار، واليوم لبى مطالبهم بدلاً عن اعتقال قياداتهم الذين أطلق سراحهم من السجون لقيادة حرب الخامس عشر من أبريل التي أشعلوها من أجل العودة للحكم".

يأتي تدمير الجسر الحيوي في وقت أكملت الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، وعدد من مناطق البلاد الأخرى، شهرها السادس، دون ظهور أفق للحل ووسط إحباط كبير في أوساط السودانيين مع ارتفاع عدد القتلى إلى نحو 10 آلاف والمشردين إلى ما يقارب 6 ملايين والخسائر المادية إلى أكثر من 60 مليار دولار.