وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بسقوط عشرات القتلى والجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على بيت لاهيا شمال غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع، في الوقت الذي تستمر فيه قوات إسرائيلية بالتوغل في مناطق شمال غربي غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، قصفت بعدة صواريخ وقذائف منزل عائلة الكحلوت، في مدينة بيت لاهيا، ما أدى لمقتل 7 مواطنين، وإصابة العشرات، إضافة إلى وجود العديد من المواطنين تحت الركام.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي على المنزل كان بدون سابق إنذار، الأمر الذي أدى لتسوية المنزل بالأرض، ومقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت أيضا منزلا مأهولا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة العديد من المواطنين.

وفي الأثناء، تواصل المدفعية والطيران الإسرائيليين، قصف ساحات العيادات الخارجية لمجمع الشفاء الطبي، ومحيط المستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء نتيجة نفاد الوقود مما أسفر عن إعلان خروجه عن الخدمة.

وفي وقت لاحق، استهدف الجيش الإسرائيلي بوابة المستشفى الاندونيسي، معلنا توقف كافة العمليات الجراحية في المستشفى، وفقا لما ذكرته وكالة وفا.

كما تعرض محيط مستشفى الشفاء مجددا، لقصف مدفعي وجوي إسرائيليين، وإلقاء قنابل الفسفور المحرمة دوليا على الأحياء القريبة منه وعلى مخيم الشاطئ.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بقي في مجمع الشفاء 650 جريجا، و50 طفلا بقسم الحضانة، و100 مريض، و1200 من الطواقم الطبية، و20 ألف نازح.