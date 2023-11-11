وذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن الطيران الإسرائيلي قصف شاحنة في منطقة الزهراني جنوبي لبنان.

وكانت الشاحنة في حقل للموز عندما جرى استهدافها.

لكن لم تتضح على الفور مزيد من التفاصيل.

وقالت المراسلة إن هذه الغارة استهدفت العمق اللبناني، وتأتي للمرة الأولى خارج الإطار الجغرافي للعمليات العسكرية المتصاعدة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية منذ أسابيع.

وفي سياق متصل، سجل قصف مدفعي إسرائيلي على أكثر من بلدة لبنانية حدودية، مثل راميا والضهيرة وغيرها.

وجاء هذا القصف المدفعي بعد أن شن حزب الله 5 هجمات على مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود في الليلة الماضية.

وبعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، إثر هجوم مباغت وغير مسبوق شنته حركة حماس، اشتعلت الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويقول حزب الله إنه فقد 68 عنصرا خلال الاشتباكات على الحدود مع إسرائيل.