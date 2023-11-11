وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم بن طارق أكد على أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المدنيين وإيلاء الجانب الإنساني الأولوية القصوى، والتأكيد على أهمية الاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.