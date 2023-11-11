وقال أبو سلمية لـ"سكاي نيوز عربية" عبر الهاتف، إن "حالة من الرعب والهلع تسيطر على المرضى والعاملين بالمستشفى".

وأكد أن "إخلاء مستشفى الشفاء يهدد حياة المرضى".

ويشهد قطاع غزة تصاعدا للقصف الإسرائيلي، ليل الجمعة، وفق مصادر محلية.

وأفاد تلفزيون فلسطين أن القصف المكثف طال محيط مستشفى الشفاء، وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل الفسفور المحرمة دوليا في قصفه للمستشفى الذي يؤوي آلاف المدنيين".

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن عشرات الفلسطينيين قتلوا وجرح آخرون في قصف على نازحين بشارع صلاح الدين في قطاع غزة.

ووفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن معظم الضحايا الذين استهدفوا في الضربة كانوا من النساء والأطفال والمسنين.

وفي وقت سابق من الجمعة، قالت مصادر طبية في غزة إن 50 جثة انتشلت من داخل مدرسة البراق، بعد قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي طال المدرسة.

وكانت حركة حماس ذكرت أن عددا من الدبابات الإسرائيلية تتمركز على بعد 200 متر من المدرسة الواقعة في حي النصر، حيث تحاصر الدبابات أيضا مستشفيات عدة في المنطقة.

وأعلنت مصادر طبية في غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 11870 قتيلا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم 4506 أطفال.

كما أفادت مصادرنا في غزة بخروج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة تماما، وذلك نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل.