وقال الجيش في بيان، إن "فحص أنظمة العمليات التابعة للجيش يشير إلى أن قذيفة أطلقتها منظمات إرهابية داخل قطاع غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء".

وتابع أن "القذيفة التي فشل إطلاقها كانت تستهدف قوات الجيش" في محيط المستشفى.

وكانت مصادر فلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، قالت إن مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، ومستشفى آخر به أطفال متصلون بأجهزة إعاشة تعرضا للقصف، الجمعة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن 20 مستشفى في غزة خرجت تماما الآن عن الخدمة.