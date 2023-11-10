وقال الجيش إن "3 جنود أصيبوا بجروح خطيرة من جراء صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على موقع للجيش قرب من بلدة المنارة، في وقت سابق من الجمعة".

وأضاف: "أصيب جندي رابع بجروح خطيرة، وخامس بجروح متوسطة، في هجوم بطائرة من دون طيار ضد جنود على الحدود الشمالية (مع لبنان) بعد الظهر".

وأوضح أن الجنود الخمسة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق من الجمعة، استهداف تجمعات إسرائيلية و"إصابتها بشكل مباشر"، عبر هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.