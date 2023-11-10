وذكر مارك ريغيف، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية"، الجمعة:

نحن لا نريد احتلال غزة لقد خرجنا منها كما تعلمون عام 2005 وليست لدينا النية للعودة إليها.

نحن نشن هذه الحرب لأن حماس هي من بدأتها وليس إسرائيل.

دخلنا هذه الحرب مجبرين عليها لأن حماس هاجمتنا.

سنقاتل حماس حتى النصر.

بالنسبة للوضع في قطاع غزة في المسقبل أقول إنه سيتغير كليا.

ستكون غزة منزوعة السلاح ومن دون حماس، التي سندمرها وسنقضي على كل الإيديولوجيين.

وفي وقت سابق من الجمعة، ذكر بنيامين نتنياهو أن الجيش سيسيطر على قطاع غزة بعد الحرب، مشيرا إلى أن إسرائيل "لا تثق في قوات دولية".

وأضاف في اجتماع برؤساء بلديات غلاف غزة، أن الجيش الإسرائيلي "لن يسلم قطاع غزة لقوى خارجية".

وتابع: "هناك تصميم كبير هنا من جانبكم ومن جانب الحكومة على استعادة ما هو أكثر مما كان هناك".

وأدت الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من شهر إلى مقتل أكثر من 11 ألفا، أكثر من ثلثهم من الأطفال.

وأتت الضربات الإسرائيلية العنيفة في أعقاب هجوم مباغت لحماس يوم السابع من أكتوبر الماضي، أدى إلى مقتل 1400 في إسرائيل وأسر نحو 240 شخصا.