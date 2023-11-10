وذكر إسعاف الهلال الأحمر أن "قناصة الاحتلال يستهدفون مستشفى القدس وإطلاق النار بشكل مباشر على المتواجدين في المبنى مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 20 شخصا بينهم إصابتان بحالة حرجة".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة "ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين الى 11078 شهيدا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنًا واصابة 27490 مواطنًا بجراح مختلفة".

وأضاف القدرة "وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض".

وتابع أن "الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت إلى مقتل 198 كادرًا صحيًا وتدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزًا صحيًا للرعاية الاولية عن الخدمة".

كما أكد أن القوات الإسرائيلية "اعتقلت اثنين من سائقي الاسعاف خلال عودتهما من جنوب قطاع غزة إلى شماله رغم التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر".

واعتبرت وزيرة الصحة لدى السلطة الفلسطينية مي الكيلة أن "ما يجري الآن بحق المستشفيات هو قرار بقتل من فيها، حيث بات الجرحى يرتقون بسبب نفاد الوقود والمستهلكات الطبية" مناشدة العالم "بوقف المجازر بحق المستشفيات".

وشنت حركة حماس هجوما داخل الأراضي الإسرائيلية أسفر عن سقوط أكثر من 1400 قتيل غالبيتهم مدنيون وفق السلطات الإسرائيلية.

وسقط القتلى في غزة جراء حملة القصف العنيف الإسرائيلي، التي تلت الهجوم والحقت دمارا هائلا وتسببت بنزوح مئات آلاف الأشخاص.