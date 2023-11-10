وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة: "ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الاسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين إلى 11078 شهيدا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و 678 مسنا وإصابة 27490 مواطنا بجراح مختلفة".

وأضاف القدرة: "وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض".

وتدك إسرائيل غزة منذ أكثر من شهر، في أعقاب هجوم مباغت لحماس في السابع من أكتوبر الماضي.