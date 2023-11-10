وأوضح مراسلنا أن الحزب استهدف موقع الجرداح الإسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة، وموقع بركة ريشا مقابل بلدة البستان.

بينما أعلن الحزب استهداف ‏تجمعين للجيش الإسرائيلي، الأول بين حدب البستان وبركة ريشة، والثاني في حرش الضهيرة بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف موقع راميم، و"حقق إصابات مباشرة".

وفي المقابل، تعرضت أطراف بلدتي مروحين وأم التوت جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، وفق مراسلنا.

وأشار إلى إطلاق صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل في الناقورة.

وفي وقت سابق من الجمعة، نعى حزب الله الجمعة 7 من عناصره قتلوا بنيران إسرائيلية، من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتلهم، ليرتفع بذلك عدد قتلى الحزب منذ بدء التصعيد مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة إلى 68 مقاتلا.

وهذه أول مرة ينعى فيها حزب الله في بيان واحد دفعة من مقاتليه.

وغداة شن حماس هجومها غير المسبوق ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، بدأ حزب الله قصف مواقع إسرائيلية من جنوبي لبنان بشكل يومي.

وترد اسرائيل باستهداف تحركات مجموعات حزب الله قرب الحدود، وتشن قصفا على مناطق لبنانية على طول الشريط الحدودي.