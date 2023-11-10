قالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، الخميس، إن الإسرائيليين والفلسطينيين في الحاجة إلى قيادة جديدة.
وذكرت كلينتون، في حوار مع "بلومبرغ":
- الإسرائيليون والفلسطينيون في الحاجة إلى قيادة جديدة من أجل الحصول على فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام بمجرد انتهاء الحرب الحالية في قطاع غزة.
- أتحدث عن اتفاق السلام، وخاصة حل الدولتين.
- عليك تهيئة البيئة التي توجد فيها فرصة لإحياء عملية السلام.
- حماس ليست مهتمة بحل الدولتين.. إنهم مكرسون لتدمير إسرائيل.
- حماس ليست شريكا في أي نوع من السلام أو حل الدولتين، لكن السلطة الفلسطينية قد تعود مرة أخرى لإدارة قطاع غزة.
- أعتقد أنه سيتعين على الشعب الإسرائيلي أن يقرر بشأن قيادته.
- أعتقد أنه ستكون هناك تحقيقات حول ما أدى إلى وما حدث في السابع من أكتوبر.