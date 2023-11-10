ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على المقطع الذي قال مراسل لرويترز إنه صور في منطقة في الخارج مظللة قرب قسم استقبال المرضى في المستشفى ينام فيها نازحون.

وتمكنت رويترز من التأكد من الموقع من وجود طفلة ظهرت في التسجيل وهي ترتدي بنطالا داكنا وقميصا بنفسجي اللون ظهرت في لقطات أخرى في مدخل المستشفى.

وتطابق أيضا مظهر مدخل المستشفى مع لقطات أرشيفية، كما أن المصدر، الذي حمّل الفيديو، قام بتحميل عدة مقاطع من قبل من داخل المستشفى ومعروف وجوده هناك.

حماس ومنظمة الصحة العالمية تؤكدان

وأعلنت حماس، الجمعة، أن إسرائيل قصفت أكبر مستشفى في غزة وأوقعت 13 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في اليوم الخامس والثلاثين للحرب مع غزة.

كما قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "دبابات الاحتلال الاسرائيلي تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات".

وأضاف: "آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين محاصرون داخل المستشفيات بلا ماء وبلا طعام ويتعرضون للموت في أي لحظة".

من جهتها، أكدت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن مستشفى الشفاء في قطاع غزة "يتعرض للقصف"، مضيفة أن 20 مستشفى في القطاع خرجوا الآن من الخدمة.

وقالت المتحدثة مارغريت هاريس، لدى سؤالها عما قالته وزارة الصحة في غزة عن تنفيذ إسرائيل لضربة جوية على ساحة المستشفى: "ليست لدي التفاصيل عن مستشفى الشفاء لكننا نعلم بالفعل أنه يتعرض للقصف".