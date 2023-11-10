وقالت القناة 14 الإسرائيلية إنه تم تحميل المعدات على مئات الشاحنات ونقلها إلى الوحدات القتالية.

ولم تشر وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى مصدر هذه المعدات العسكرية.

ورست السفينة في ميناء أشدود في عملية مشتركة قامت بها الوحدة المسؤولة عن النقل الدولي في مديرية المشتريات، وشعبة التخطيط وبناء الطاقة، ووحدة النقل والمواصلات في لواء آمون، وقسم التكنولوجيا واللوجستيات والذراع البحري.

وحتى الآن، وصلت إلى إسرائيل 123 طائرة شحن و7 سفن محملة بأكثر من 7000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية.