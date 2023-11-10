وقصفت إسرائيل محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، حيث نصبت خيام للنازحين، إلى جانب خيمة للصحفيين، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة آخرين.

كما قصف الجيش الإسرائيلي مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مرافقه.

وفي وقت سابق، استهدفت إسرائيل بالقصف بوابة مستشفى النصر للأطفال، المجاور لمستشفى الرنتيسي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

كما شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وجرح آخرين.

وتسبب القصف بإحداث أضرار جسيمة في بعض مرافق المستشفى وكذلك حالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف.

وأصيب مسعف بجروح في قصف للطيران الإسرائيلي، على محيط مستشفى العودة شمال قطاع غزة، ومحيط مستشفى الشفاء وسط القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طائرات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى العودة، ما أدى لإصابة مسعف متطوع وخروج مركبتي إسعاف تابعتين للجمعية عن الخدمة.

وفي سياق متصل، أفاد مدراء المستشفيات في غزة، بأن ساعات معدودة تبقت قبل خروج المستشفيات عن الخدمة، بعد استنفاد محاولات تمديد عمل خدماتها، مناشدين المجتمع الدولي بالعمل على إدخال الإمدادات الطبية والوقود قبل حدوث "كارثة كبرى".