وطال القصف الإسرائيلي أحراج اللبونة في الناقورة، والحدب في عيتا الشعب، وأطراف بلدة كفركلا، ومرتفعات بلدة شبعا، والهبارية، وتل نحاس، وسهل مرجعيون.

ومساء الخميس، نفذت إسرائيل غارة على أطراف بلدة بليدا في القطاع الغربي، أدت إلى اشتعال النار في أحد المنازل.

وأفادت مصادر طبية لموقع "سكاي نيوز عربية" بنجاة فريق إسعاف من غارة إسرائيلية استهدفته.

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "مسيّرة إسرائيلية شنت في تمام العاشرة بتوقيت بيروت من مساء الخميس غارة على بلدة البياضة، وأفيد عن إصابات في صفوف المدنيين".

وأضاف المصدر: "هرعت فرق الإسعاف في الجنوب إلى أحد المنازل قرب بلدة المنصوري بعد استهدافه من قبل طيران الجيش الإسرائيلي".

وذكر شاهد عيان في بلدة مرجعيون لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأصوات التي سمعت هذه الليلة في محيط بلدة مرجعيون ناجمة عن شن غارة وسقوط أكثر من 10 قذائف مدفعية إسرائيلية على منطقة البويضة غرب مرجعيون".

وطال القصف الإسرائيلي أيضا وفقا لشهود عيان "منزلا في ساحة بلدة البياضة في القطاع الغربي للجنوب اللبناني".

وسبق شن الغارات الإسرائيلية إطلاق عدة صواريخ من جنوب ‎لبنان باتجاه المسار الحدودي الشمالي الشرقي مع إسرائيل.

كما وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة على وادي هونين، واستهدف قصفه المدفعي محيط بلدات الناقورة وبيت ليف وراميا.