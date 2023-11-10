وقالت سينغ في مؤتمر صحفي إن "هجمات الجماعات الموالية لإيران ضدنا في سوريا والعراق بلغت 46 منذ 17 أكتوبر"، وفقما أوردت "فرانس برس".

وأضافت: "جرح 56 جنديا أميركيا جرّاء هذه الاعتداءات ضدنا في البلدين".

وأكدت نائبة المتحدث باسم البنتاغون تعرض القوات الأميركية خلال الساعات الـ24 الماضية لأربع هجمات من جماعات موالية لإيران.

وشددت سينغ على "ضرورة أن يصادق الكونغرس سريعا على حزمة الدعم العسكري لأوكرانيا وإسرائيل".

وتواجه القوات الأميركية في العراق وسوريا تصاعدا في الهجمات منذ منتصف أكتوبر، ألقت واشنطن باللوم فيها على فصائل تدعمها إيران.

واشتدّت وتيرة الهجمات بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم غير مسبوق للحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وينتشر في العراق نحو 2500 جندي أميركي، يقدّمون مهمات استشارية لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة تنظيم "داعش"، فيما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي.