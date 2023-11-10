وقال متحدث عسكري باسم الحوثيين في بيان "أطلقت قواتنا المسلحة دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة في جنوب إسرائيل منها أهداف عسكرية في منطقة إيلات".

وأضاف "حققت العملية أهدافها بنجاحٍ وأدت إلى إصابات مباشرة في الأهداف المحددة رغم تكتم العدو على ذلك"، وفقما أوردت "فرانس برس".

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للهجوم الذي شنه الحوثيون على إيلات.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الخميس إن "صاروخا أُطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراضه بنجاح في منطقة البحر الأحمر بواسطة منظومة الدفاع الجوي (آرو).

ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، أعلن الحوثيون مرات عديدة شنّ هجمات على جنوب إسرائيل بطائرات مسيّرة وصواريخ، مؤكدين في أغلب الأحيان أنها أصابت أهدافها.

لكنّ تل أبيب أشارت في الإجمال إلى إسقاط هذه المقذوفات، فيما لم تؤكد في بعض الأحيان حصول الهجمات أصلا.

والأربعاء، أعلن الحوثيون إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من نوع MQ9 قبالة سواحل اليمن قالوا إنها كانت تنشط في إطار الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

وشنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما مباغتا على إسرائيل أوقع أكثر من 1400 قتيلا معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي تم خلاله احتجاز نحو 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وبلغت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ذلك الحين 10812 قتيلا معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من أربعة آلاف طفل، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.