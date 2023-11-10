وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في منشور على "إكس"، أن الهدف الذي تم إسقاطه "لم يعبر الأراضي الإسرائيلية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، استعداده لخوض "حرب طويلة" في غزة، مشيرا إلى أن "بدايتها شمالي القطاع".

وأفاد هاغاري في مؤتمر صحفي: "سنعمّق عملياتنا داخل غزة في المستقبل القريب"، مؤكدا على أن هدف المعارك "السيطرة على معاقل حركة حماس".

وجدد هاغاري تأكيد إسرائيل على أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة"، وأضاف: "القتال سيستمر".

كما أكد المتحدث أن إسرائيل "عازمة على إعادة المحتجزين إلى بيوتهم"، في إشارة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم حماس منذ هجومها المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.