وقال الدردري لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الأمم المتحدة "تتساءل عن تفاصيل الهدن الإنسانية".

وشدد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة على أن "أي تأخير وأي توسيع في التدمير سيزيد من تفاقم الوضع في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "خلال شهر واحد خسرت الضفة وغزة 11 عاما من التنمية".

وأشار إلى ضرورة "وقف القتال ودخول المساعدات إلى غزة لبدء إعادة الإعمار".

وبيّن أن المنظمة الدولية فقدت أكثر من 90 موظفا في غزة، واصفا ذلك بالأمر "غير المسبوق".

وفي وقت سابق من الخميس، قال البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على هدنة في شمال غزة لمدة 4 ساعات يوميا بدءا من الخميس.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن الهدن ستسمح لسكان غزة بالفرار عبر ممرين إنسانيين، وإنها خطوة أولى مهمة.

وأوضح: "الإسرائيليون أبلغونا أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في هذه المناطق خلال فترة التوقف، وأن هذه الهدن ستبدأ اليوم (الخميس)".

وتابع كيربي: "هذه الهدن ثمرة لمباحثات بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في الأيام الأخيرة، بما في ذلك محادثات أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

وأكدت واشنطن أنه "سيُعلن عن الهدن قبل موعد بدئها بثلاث ساعات".