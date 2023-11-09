وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر أعلنت استقبال 12 طفلا مصابا بالسرطان من قطاع غزة، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم قبل نقلهم إلى مستشفى 57357 المتخصصة في علاج سرطان الأطفال لبدء علاجهم.

وحسب حديث المسؤول في مستشفى 57357 لموقع "سكاي نيوز عربية"، نقل الأطفال الـ12 إلى المستشفى على مدار اليومين الماضيين على دفعات، عن طريق سيارات هيئة الإسعاف المصرية.

و"استعدت المستشفى لاستقبال الأطفال القادمين من غزة ومرافقيهم، بعد توقف علاجهم في القطاع المحاصر" الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف، وفق المصدر.

وتابع: "فور قدوم الأطفال إلى المستشفى تم تقييم حالتهم الأولية لوضع برنامج علاجي ينسابهم خلال الفترة المقبلة، مع تقديم الخدمة الطبية لهم بأفضل شكل وبالمستوى اللائق بالمستشفى".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار، قال إن دخول الأطفال المصابين بالسرطان "يأتي في إطار تنفيذ خطة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم".

والثلاثاء أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن المملكة ستستقبل 41 طفلا فلسطينيا مصابين بالسرطان من قطاع غزة، للعلاج في أحد المراكز المختصة في الأردن.

وتعاني المستشفيات التي لا تزال تعمل في قطاع غزة نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية والوقود، وتدفق عدد هائل من الجرحى والقتلى يتجاوز قدراتها الاستيعابية، في ظل لجوء عدد كبير من السكان إليها معتبرين أنها الأماكن الأكثر أمانا في القطاع.