وأضاف المكتب أن "إسرائيل تسمح بمسارات آمنة للعبور من شمال القطاع إلى جنوبه، كما فعل 50 ألف مواطن غزي بالأمس (الأربعاء) فقط".

كما جدد دعوته لسكان شمالي قطاع غزة إلى النزوح جنوبا.

ووتتواصل الجهود عربيا وعالميا في محاولة التوصل إلى هدنة في غزة، بعد دخول الحرب شهرها الثاني واستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إنه "لا توجد إمكانية" لوقف إطلاق النار في غزة، تزامنا مع ضغط الولايات المتحدة باتجاه التوصل لهدنة إنسانية للمساعدة في حماية المدنيين وإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وتدك إسرائيل غزة منذ أكثر من شهر، في أعقاب هجوم مباغت لحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي.