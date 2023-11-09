وقالت حماس في بيان، إن الوفد يضم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، وعضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية.

وأشارت إلى أنه التقى رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وكشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى لمراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة، الأربعاء، أن مصر أبلغت الولايات المتحدة الأميركية رفضها إدارة إسرائيل لقطاع غزة، وعرض إدارتها للقطاع.

وذكرت المصادر أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، صباح الثلاثاء، شهد نقاشا معمقا بشأن تطورات الأحداث في قطاع غزة، وأن الرئيس أكد رفض مصر للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة بأي شكل وتحت أي مسمى.

كذلك أكدت مصر رفضها عرض إدارتها لقطاع غزة، كما رفضت تواجد قوات من الناتو أو قوات أجنبية داخل القطاع بأي شكل أو تحت أي مسمى.