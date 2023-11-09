كما دعا حركة حماس إلى إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق الصواريخ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تدفع بإسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في غزة.

وأضاف كليفرلي:

نريد أن نرى الشعب الفلسطيني آمنا، وندعم إسرائيل في تطلعاتها للسلام والدفاع عن النفس.

نعمل من أجل الحل الطويل الأمد وهو دولة فلسطينية مسالمة بجانب دولة إسرائيلية آمنة وهذا كان موقفا طويلا للملكة المتحدة ونعمل من أجل تحقيق ذلك.