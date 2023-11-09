وكشفت الوزارة الأربعاء، إن العدد وصل إلى 10569 قتيلا، من بينهم 4324 طفلا.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار مؤقت أو هدنة مؤقتة في قطاع غزة دون إطلاق سراح عدد من المحتجزين بالتركيز على الأطفال والنساء والمسنين.

وذكرت مصادر لمراسل "سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل لا ترفض فكرة إطلاق سراح "إنساني" لأسيرات وأطفال فلسطينيين في صفقة مرحلية .

وأضافت: "هناك مبادرات أوسع لكن لم تصل إلى مرحلة النضج".

وتدك إسرائيل غزة ردا على هجوم شنه مقاتلو حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وقتلوا خلاله 1400 شخص معظمهم مدنيون واحتجزوا نحو 240 رهينة وفقا للإحصاء الإسرائيلي.