وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس"، منددا بـ"اهتزاز في الضمير العالمي".

وجدد شكري رفض بلاده لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ومن جهة أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستخصص 80 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ليصل مجموعها لهذا العام إلى 100 مليون يورو.

وقال ماكرون خلال افتتاح المؤتمر: "أعلنت فرنسا منذ 7 أكتوبر مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون يورو وسنزيدها إلى 100 مليون يورو لعام 2023".

وأضاف: "أدعو أيضا كل الدول الحاضرة إلى زيادة مساهماتها المالية للسكان المدنيين الفلسطينيين عبر الأمم المتحدة"، مذكرا بأن الأمم المتحدة قدرت حاجات سكان غزة والضفة الغربية بـ1.2 مليار دولار.

ورحب ماكرون بالمبادرات المختلفة مثل إنزال الأردن معدات صحية إلى غزة جوا، وإنشاء الإمارات مستشفى ميدانيا، واقتراح الرئيس القبرصي إقامة ممر بحري، والاتحاد الأوروبي جسر جوي.