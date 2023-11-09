ونقلت "رويترز" عن المسؤولين الأميركيين اللذين تحدثا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هوياتهما، قولهما إن الطائرة المسيرة أسقطت قبالة سواحل اليمن.

ولم يذكر المسؤولان ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت في المجال الجوي الدولي.

كذلك نقلت "فرانس برس" عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية تأكيده إسقاط المسيرة الأميركية من جانب الحوثيين.

وذكر المسؤول الأميركي أن "قوات الحوثيين أسقطت قبالة السواحل اليمنية طائرة عسكرية أميركية من طراز إم كيو-9 مسيّرة عن بعد".

أما الحوثيون فقالوا إن الطائرة كانت تقوم "بأعمال عدائية ورصد وتجسس"، وأفاد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في بيان، بأنهم أسقطوا الطائرة المسيرة في الأجواء فوق المياه الإقليمية اليمنية.