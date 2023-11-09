ونشر هارغاري فيديو أرفقه بمنشور على حسابه الرسمي في "إكس" قال فيه: "هاجمت طائرات مقاتلة البنى التحتية الإرهابية لمنظمة حزب الله في لبنان، ردا على إطلاقها النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف هاغاري: "من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مبان ومواقع عسكرية كان يعمل فيها إرهابيو حزب الله، وعدد من الوسائل التكنولوجية التي استخدمت لتوجيه الإرهاب ضد دولة إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد حذر الثلاثاء، حزب الله، من الدخول في الحرب مع إسرائيل، معتبرا أن الحزب "سيرتكب بذلك أكبر أخطائه".

وأعلن حزب الله، مساء الخميس الماضي، أنه استهدف 19 موقعا عسكريا إسرائيليا بالصواريخ والقذائف، بالتزامن مع استعمال للمسيرات للمرة الأولى في ضرب أهداف إسرائيلية، في وقت ردت تل أبيب بأعنف قصف مدفعي منذ اشتعال الجبهة قبل أسابيع.