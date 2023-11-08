وكانت وسائل إعلام مصرية أوردت أن اتصالات مكثفة تجريها مصر، من أجل التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وفي السياق ذاته، أعلن مصدر مقرب من حركة حماس وجود مفاوضات مع إسرائيل بوساطة قطرية حول "هدنة من 3 أيام" في مقابل إطلاق سراح 12 رهينة "نصفهم أميركيون".

وأكد المصدر أن إحراز تقدم حول الهدنة متوقف حاليا على "مدة" الهدنة و"شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات قتالية واسعة النطاق".

وبحسب المصدر فإن "قطر تنتظر الرد الإسرائيلي".

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر مطلع قوله: "تجري مفاوضات بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة مقابل وقف إطلاق نار لمدة يوم أو يومين" في غزة.

وتحتجز حماس نحو 240 رهينة بين إسرائيليين وأجانب، وفق السلطات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر، عندما شنت هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل أوقع نحو 1400 قتيل.

وبلغت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ ذلك الحين، أكثر من 10 آلاف شخص معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من 4 آلاف طفل، حسبما أعلنت وزارة الصحة في غزة.