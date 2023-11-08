وأضاف المسؤول الإسرائيلي للصحفيين في واشنطن في وقت متأخر من الثلاثاء، مشترطا عدم كشف هويته: "نقدر أن عملياتنا الحالية فعالة وناجحة وسنواصل الدفع. إنها ليست مطلقة أو إلى الأبد"، لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.

وقال: "إسرائيل لا تنوي إعادة احتلال غزة أو السيطرة عليها لفترة طويلة"، مضيفا أن "عمليتنا ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية".

وتابع المسؤول الإسرائيلي: "الفكرة من دخول إسرائيل بريا هي تدمير قدرة حماس على تهديدنا. نتفهم أن ذلك سيستغرق وقتا وأنه حتى لو أكملنا هذه المرحلة من عمليتنا العسكرية، فلا يزال يتعين علينا اتخاذ بعض الإجراءات ضد بنيتهم التحتية العسكرية المتبقية".

وإسرائيل غامضة حتى الآن فيما يتعلق بخططها على المدى البعيد لقطاع غزة، إذا حققت هدفها المعلن وهو "دحر حماس" وفق المسؤولين الإسرائيليين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "إيه بي سي نيوز" في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن إسرائيل ستسعى لتحمل مسؤولية الأمن في غزة "إلى أجل غير مسمى".

ودفع ذلك المسؤولين الأميركيين إلى التحذير من "إعادة الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على ضرورة ألا تعاود إسرائيل احتلال قطاع غزة بعد نهاية الحرب.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين، الثلاثاء: "بشكل عام، لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا إسرائيل تؤيد ذلك".