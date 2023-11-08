وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن إسرائيل لن توافق على "هدنة مؤقتة" في حربها ضد حماس من دون إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في غزة.

وأضاف نتنياهو عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب "نحن مستمرون بكل قوتنا وإسرائيل ترفض الهدنة المؤقتة التي لا تشمل إطلاق سراح رهائننا".

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن وسطاءها لن يتسنى لهم تأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة دون "فترة من الهدوء".

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي "إطلاق سراح أي رهينة يجب ربطه بفترة من الهدوء تسمح بنجاح إطلاق سراح الرهائن، وهو شيء لم نشهده منذ فترة".

وتلعب قطر مع دول أخرى دورا في الوساطة الهادفة إلى احتواء الصراع المتفاقم، بما في ذلك إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حماس.