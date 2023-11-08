وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في منشور على منصة "إكس": "هاجمت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي أهدافا لمنظمة حزب الله الإرهابية، بما في ذلك مستودعا ومواقع إطلاق وبنية تحتية ومواقع توجد بها وسائل تكنولوجية".

وأضاف هاغاري: "جاء الهجوم ردا على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية في وقت سابق من يوم الثلاثاء".

ونشر هاغاري فيديو للضربات الإسرائيلية التي طالت أهدافا لحزب الله اللبناني.

وكرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الثلاثاء أن حزب الله "سيرتكب خطأ عمره" إذا قرر الانضمام إلى الحرب ضد إسرائيل التي تخوض منذ 32 يوما نزاعا ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وذكر نتانياهو في كلمة "إذا قرر حزب الله الانضمام إلى الحرب، فسيكون قد ارتكب خطأ عمره"، علما أن تبادل القصف مستمر في شكل يومي بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله في المنطقة الحدودية بين لبنان والدولة العبرية منذ بدء الحرب مع حماس في السابع من أكتوبر الماضي.