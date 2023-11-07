وقال غالانت في مؤتمر صحافي في تل أبيب "سندمر حماس (...) قواتنا جاهزة على جميع الجبهات"، معتبرا أن "غزة هي أكبر قاعدة إرهابية تم بناؤها على الإطلاق".

وأضاف قائلا إن إسرائيل وحماس لن تحكما القطاع الفلسطيني بعد انتهاء الحرب الحالية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: " مدينة غزة محاصرة وننفذ عمليات داخلها (...) لا وقف لإطلاق النار ولا سماح بدخول وقود إلى غزة بدون إطلاق سراح الرهائن".

وقال الميجر جنرال يارون فينكلمان، قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، للصحفيين بالقرب من حدود غزة "للمرة الأولى منذ عقود، يقاتل جيش الدفاع الإسرائيلي في قلب مدينة غزة. في قلب الإرهاب".

وأضاف "كل يوم وكل ساعة تقتل القوات مسلحين وتكشف أنفاقا وتدمر الأسلحة، وتواصل التقدم نحو مراكز العدو".

وقالت إسرائيل في وقت سابق إنها حاصرت مدينة غزة التي يسكنها نحو ثلث سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة،وستهاجمها قريبا للقضاء على مقاتلي حماس الذين هاجموا بلدات إسرائيلية عبر الحدود قبل شهر

بدأت الحرب في السابع من أكتوبر عندما اقتحم مقاتلو حماس السياج المحيط بغزة وقتلوا 1400 إسرائيلي، واحتجزوا أكثر من 200 شخص، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وتقصف إسرائيل منذ ذلك الحين قطاع غزة بضربات جوية، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، حوالي 40 بالمئة منهم أطفال، وفق الإحصاءات مسؤولي الصحة بغزة.