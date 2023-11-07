ويظهر المقطع إطلاق نار كثيف من جانب مقاتلي حماس، داخل المباني وفي الشوارع وبين أكوام المساكن المهدمة.

وتنشر الحركة من وقت لآخر مقاطع لمشاهد من الاشتباكات التي تدور بين مقاتيلها والجيش الإسرائيلي آخرها لقطات فيديو تظهر قصفا بمدفعية الهاون يستهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية داخل غزة.

تدمير دبابات وناقلة جند

وأعلنت حماس عن تدمير عشر دبابات وناقلة جند وجرافة بقذائف الياسين على مشارف مخيم الشاطئ في قطاع غزة اليوم. كما أكدت استهداف ثلاث دبابات شمال بيت حانون.

وتتمركز الهجمات البرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي قطاع غزة من جهة الشمال، ويعتقد محللون أن إسرائيل تسعى لفصل شمال القطاع عن جنوبه من خلال وجود الجيش الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، ومحاولة الوصول إلى شارع الرشيد.