وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عدة مركبات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت المدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

ووفقا لوكالة وفا "نشر جيش الاحتلال القناصة على أسطح عدد من المنازل، ودفع بتعزيزات جديدة من قواته، وانتشرت وحدات خاصة في عدد من الأحياء".

وأضافت الوكالة أن الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين، واستهدفت منزل المواطن عبد السلام جمال أبو الهيجاء في المخيم ما أدى لاحتراقه.

وأفاد مراسلنا في الضفة الغربية بأن سمع أصوات انفجارات متتاليه في محيط مخيم جنين، وشوهد دخان يتصاعد من جنوب حي الهدف فيما قامت جرافات الجيش الإسرائيلي بتدمير شوارع قريبه من مستشفى ابن سينا.

وفي جنوب الضفة الغربية، وتحديدا في محافظة الخليل، قامت قوات إسرائيلية باقتحام بلدة سعير، شمالي الخليل، الأمر الذي أدى على مقتل شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، جراح أحدهما حرجة.

وكانت القوات الإسرائيلية صعدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، ما نجم عنه سقوط قتلى وجرحى.

وذكرت مصادر صحفية أن عدد من قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في عدد من مدن الضفة الغربية أمس الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء ارتفع إلى 8، من بينهم 4 في مدينة طولكرم و3 في منطقة الخليل و2 في القدس.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الذي سقطوا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين إلى 163، والجرحى إلى نحو 2250، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينما ارتفع العدد الكلي للقتلى في الضفة منذ بداية العام الجاري إلى 371.