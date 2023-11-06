وكتب سموتريتش، وهو رئيس أحد الأحزاب القومية الدينية في الائتلاف اليميني الحاكم، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت طالبهما فيها بإقامة مناطق خاصة حول المستوطنات لمنع الفلسطينيين من الاقتراب "بما يشمل موسم حصاد الزيتون".

وقال سموتريتش إن الهجوم الذي شنته حركة حماس من قطاع غزة في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل قدم دروسا للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ونقلت رويترز عن الوزير الإسرائيلي قوله في الرسالة "أطالب بإصدار توجيه مكتوب فورا من المستوى السياسي إلى الجيش الإسرائيلي، لإنشاء تلك المناطق الأمنية الواسعةحول المستوطنات والطرق، ومنع العرب من الاقتراب منها"، مشيرا إلى أنه اقترح منح تعويض لأولئك الذين حرموا من الوصول إلى محاصيلهم.

تأتي الرسالة وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية المضطربة في أعقاب هجوم حماس والغارات الجوية الإسرائيلية على غزة والحملة البرية القطاع.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية زادت بأكثر من المثلين منذ السابع من أكتوبر.

كما يرفض سموتريتش صرف جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق طويل الأمد، على الرغم من دعوة جالانت لدفع الأموال للمساعدة في الحفاظ علىالاستقرار.