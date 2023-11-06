وأوضح هاليفي خلال زيارته مقر سرب "أدير" لمقاتلات إف 35: "هذه القاعدة قادرة على الوصول إلى كل مكان في الشرق الأوسط"

وأضاف أنه منذ شهر "نشهد حربًا نسدد خلالها ضربات قاسية للغاية لحماس، ونضرب القيادة الحمساوية، ونضرب القادة، ونضرب المخربين، وندمر البنى التحتية التابعة لحماس في غزة، ونكون على أهبة الاستعداد بشكل مستمر للتعامل مع مناطق أخرى".

تأتي تصريحات هاليفي، مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط ودخول أطراف أخرى للصراع الدائر حاليا بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وشنت فصائل عراقية ومسلحو حركة الحوثي في اليمن صواريخ صوب إسرائيل، بينما هددت إسرائيل إيران وسوريا وحزب الله من التورط في جولة القتال الحالية.

وأرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات وغواصة نووية وسفنا حربية إلى الشرق الأوسط لإظهار الدعم العسكري واللوجيستي للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.