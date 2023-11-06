وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرات حربية قصفت مكانا كان يوجد فيه وائل أبو عسفة "قائد كتيبة دير البلح" التابعة لحماس في محافظة الوسطى بقطاع غزة.

واتهم الجيش أبو عسفة بالمشاركة في إرسال عناصر حماس إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في الهجوم المباغت في 7 أكتوبر الماضي، كما اتهمه أيضا بالتخطيط لارتكاب مزيد من الهجمات.

وذكر أنه اعتقل القيادي الحمساوي بين عامي 1992و 1998، على خلفية مشاركته في هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

لكن لم يصدر تعقيب بعد من حركة حماس.

ونادرا ما تعلن الحركة في هذه الحرب عن مقتل قياديين فيها، خاصة في الجناح العسكري.

"دمرنا 27 آلية"

في المقابل، ذكرت حركة حماس أنها دمرت خلال الساعات الـ 48 الأخيرة، كليا أو جزئيا، 27 آلية عسكرية إسرائيلية، تتوغل في قطاع غزة، ضمن الهجوم البري الواسع النطاق الذي أطلقته إسرائيل، الأسبوع الماضي.

وقالت حماس إنه جرى تدمير هذه الآليات في محاور القتال لكنها لم تعط تفاصيل إضافية.

وأيضا لم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن.