وتحمل الطائرات مستشفى ميدانياً، لتقديم الخدمات العلاجية العاجلة للمصابين في القطاع.

وتابعت كاميرا سكاي نيوز عربية تحميل إحدى الطائرات ضمن الجسر الجوي، حيث سيكتمل وصول 5 طائرات اليوم في مطار العريش عبر جسر جوي إماراتي لتقديم المساعدات العاجلة

يأتي ذلك بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وجه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

وبحسب وكالة أنباء "وام"، وجه رئيس دولة الإمارات بفتح باب التطوع للأطباء المسجلين في وزارة الصحة ودائرة الصحة-أبوظبي، بجانب فتح باب التطوع للمتطوعين المسجلين لدى الهلال الأحمر والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية.