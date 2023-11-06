واستهدف القصف، وفق حماس، الطابق الأخير في مستشفى القدس بمجمع الشفاء الطبي الذي يضم المئات من الجرحى والنازحين والكوادر الطبية.

وأفاد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت بسقوط قتلى وجرحى من جراء القصف الإسرائيلي.

وفي أحدث حصيلة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب المستمرة مع إسرائيل قفز إلى أكثر من 10 لاف.

تمثل الاحصائيات التي نشرت يوم الاثنين عتبة قاتمة في ما أصبحت سريعا الجولة الأكثر دموية من القتال منذ قيام إسرائيل قبل 75 عاما.

واضافت الوزارة أن 10022 شخصا قتلوا في غزة، دون تحديد المقاتلين منهم والمدنيين.

ويعتقد أن الغالبية العظمى من القتلى قضوا في غارات جوية إسرائيلية، رغم أن إسرائيل تقول إن أكثر من 500 صاروخ أطلقه مسلحون فلسطينيون سقط داخل غزة.

في وقت سابق من الاثنين، قامت القوات الإسرائيلية بفصل شمال غزة عن بقية الأراضي المحاصرة قبل التوغل المتوقع داخل الحدود الكثيفة لمدينة غزة.

وأقام الفلسطينيون جنازة جماعية لعشرات الأشخاص الذين قتلوا في غارات جوية جنوبي القطاع، بالرغم من أن إسرائيل حثت الناس على اللجوء إليه تفاديا للهجمات.