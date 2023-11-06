وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأردني خلال لقائه عددا من أعضاء البرلمان في العاصمة عمّان، حسبما أوردت وكالة "بترا" الرسمية.

ونقلت الوكالة عن بشر الخصاونة قوله: "أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب".

وأردف: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرّج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته".

وتابع: "لن ينجح العدوان الإسرائيلي في القفز على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على خطوط 4 حزيران 1967 وفق حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن معالجة قضايا القدسوالاستيطان والحدود واللاجئين، والحفاظ على المصالح الأردنية".

كابوس التهجير

وبرز موضوع ترحيل الفلسطينيين عن أرضهم بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي سكان شمال غرة إلى الرحيل إلى جنوبها، وحتى إلى مصر في وقت سابق من الحرب الحالية، وهو الأمر الذي رفضته الأخيرة واعتبرت أنه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إسرائيل حاولت حشد دعم دولي لتهجير قسري لسكان غزة إلى صحراء سيناء، ليعيشوا في "مخيمات آمنة"، خلال مدة الحرب، لكن هذا الأمر قوبل برفض عربي.

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في اليوم الثامن عشر للحرب إن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء سيتبعه أيضا تهجيرهم من الضفة الغربية إلى الأردن.

وكذلك حذر ملك الأردن، عبد الله الثاني، من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو التسبب في نزوحهم.

وتجددت مسألة تهجير سكان الضفة الغربية المحتلة إلى الأردن خلال هذه الحرب، إذ وزع مستوطنون متطرفون منشورات تتوعد السكان الفلسطينيين بالترحيل القسري إلى الأردن.

وتعيد هذه المنشورات، وإن كانت محدودة وبلا توقيع جهة معنية، مخاوف أردنية بشأن ما يعرف بسيناريو "الوطن البديل"، الذي يدعو إليه سياسيون متطرفون في إسرائيل.

وفكرة هذا السيناريو ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن، لكي يقيموا دولتهم هناك على حساب الأخير.