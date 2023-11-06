وقال بيان رسمي إن "الهيئة العامة للمعابر والحدود قررت فتح المعبر يوم الاثنين للأجانب والمصريين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ 1 نوفمبر، فيما لن يتم السماح بالسفر لمن لم يرد إسمه في الكشوف حسب ما وردنا من الجانب المصري".

ولم يجب أبو عمر على سؤال حول موقف فتح المعبر لعبور الأجانب حين تصل قافلة الجرحى، ويبدو أن سلطات المعابر في غزة لا تزال متشككة من استهداف إسرائيل لقافلة الجرحى مثلما حدث يوم الجمعة الماضي.

من جانبه، كشف مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، لموقع "في حديث سكاي نيوز عربية" أن "سيارات إسعاف تحركت من المستشفى، ظهر الاثنين، صوب معبر رفح وتنقل جرحى ومرضى لعلاجهم بالمستشفيات المصرية".

وأوضح أبو سلمية "أن هذه الخطوة جاءت بعد التنسيق مع الصليب الأحمر، حيث أن سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى تتبع الصليب لمنع استهدافها من جانب إسرائيل كما حدث سابقا".

ونوه إلى أن "القافلة تحمل 7 حالات، بينهم 5 جرحى، وطفلان مريضان أورام".

وكانت هيئة المعابر والحدود في غزة قررت السبت تعليق خروج الأجانب ومزدوجي الجنسية لحين تنسيق خروج الجرحى من شمال غزة للعلاج في مصر ووقف استهداف إسرائيل لقوافل نقل الجرحى، بحسب ما قال مصدر بالهيئة لموقع "سكاي نيوز عربية".

وبالفعل تم وقف خروج الأجانب منذ السبت، ولكن استمر دخول المساعدات من الجانب المصري إلى غزة.