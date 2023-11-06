وقال المصدر لـ"سكاي نيوز عربية"إن الجيش الأردني استخدم المظلات في إنزال المساعدات من الجو "لصعوبة إيصالها عبر مروحيات أو برا".

وذكر أن الجهات الرسمية الأردنية أبلغت السلطات الإسرائيلية إضافة إلى أطراف أخرى بأن الأردن لن يقوم بتأجيل إيصال المساعدات الإنسانية الطبية، بسبب اقتراب نفاد المستلزمات الطبية من المستشفى الأردني.

وحمّل الأردن مسؤولية سلامة الطائرة في حال وقوع أي حادث معها أثناء قيامها بعملها على السلطات الإسرائيلية، بحسب المصدر.

وألمح المصدر إلى أن المساعدات الطبية التي وصلت من المتوقع أن يتم توزيع جزء منها على مستشفيات أخرى بسبب النقص الحاد الذي يعانيه القطاع الطبي في القطاع.

ترتيبات لوجستية معقدة

وفي السياق ذاته، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين: "إن إنزال المساعدات الطبية إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة / 76، تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية بديمومة استمرار الموقف الأردني الداعم لتخفيف معاناة الأهل في القطاع".

وبيّن المبيضين في مقابلة صحفية نشرت مقتطفات منها وكالة "بترا" الرسمية أن عملية الإنزال أنجزت بشكل دقيق، مبينا أنها جرت وفق ترتيبات لوجيستية معقدة، لاسيما أن المستشفى الميداني يقع في شمال قطاع غزة الذي يشهد صراعا محتدما.

كما يعاني المستشفى من نقص في إمداداته التي أوشكت على النفاد نظرا لتأخر إيصال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح.

وجدد المبيضين تأكيد "أن المستشفى الميداني الأردني باق وفق التوجيهات الملكية السامية لتقديم الخدمات الطبية للأهل في غزة، لافتا إلى أنه جرى إبلاغ إسرائيل بضرورة تحملها مسؤولية حماية المستشفى من أية غارات جوية".

وقال: "هذه المساعدات تعد جزءا من الموقف الأردني الداعي لوقف الحرب على غزة، وتمثل الرؤية الأردنية لحالة الإمداد التي يجب أن تكون للأهل في القطاع".

الملك يعقب

وفي وقت سابق الأحد، أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن سلاح الجو الملكي تمكن من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وقال الملك عبدالله الثاني على حسابه في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".